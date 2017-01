Tentam comprar árbitro com vinho e 150 euros

ROBERTO BESSA MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Juiz da partida encontrou prendas no balneário do Gens Sport Club, de Gondomar, antes do jogo com o S. Lourenço do Douro, e entregou-as à GNR.

Um árbitro encontrou três caixas de vinho e um envelope com 150 euros em notas no balneário de um clube de Gondomar, antes de um jogo a contar para a 1.ª Divisão Distrital, série 2, de Seniores da Associação de Futebol do Porto (AFP) entre aquela equipa e uma outra do Marco de Canaveses. Sem grandes dúvidas quanto à intenção das prendas, logo que a GNR chegou denunciou o caso, que está já a ser investigado pelo Ministério Público e é alvo de um inquérito na AFP. Para o presidente de um dos clubes envolvidos nesse encontro não restam dúvidas: as caixas de vinho e o dinheiro tinham a finalidade de subornar a equipa da arbitragem.

