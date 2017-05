Treinador de Gondomar terá dado um euro a dois irmãos a troco de sexo

ALEXANDRE PANDA Hoje às 00:40 Facebook

Humberto Cunha começa esta quinta-feira a ser julgado, no Porto, por 1775 crimes de abuso sexual de menores.

Aproveitando as funções de treinador de futsal e a ingenuidade das crianças, Humberto Cunha, de 65 anos, é acusado de ter abusado sexualmente de quatro menores a quem dava almoços, lanches e dinheiro como moeda de troca. A dois irmãos, de uma família carenciada, chegou a dar-lhes um euro, após ter passado noites a abusar deles, ao mesmo tempo. O homem, de 65 anos, começa esta quinta-feira a ser julgado, no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por 1775 crimes de abuso sexual de menor, atos sexuais com adolescente e lenocínio de menor.

