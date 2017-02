Onda leva mulher na praia da Costa Nova durante ritual religioso

João Paulo Costa e Salomé Filipe Hoje às 20:42, atualizado às 22:31 Facebook

Dez pessoas foram apanhadas pelo mar, esta quinta-feira, cerca das 20 horas, na praia da Costa Nova, em Ílhavo. Quatro caíram à água e três delas foram resgatadas.

Uma mulher, com cerca de 40 anos, está desaparecida.

As três vítimas que caíram ao mar foram transportadas para o Hospital de Aveiro em hipotermia.

O grupo, alegadamente, estaria concentrado para proceder a um ritual religioso. Aliás, no areal eram visíveis vários artefactos e alimentos frescos que indiciavam que o conjunto de pessoas, naturais de Tondela e Águeda, se tinha reunido para aquele efeito.

"Tivemos dez pessoas que vieram observar o mar. Quatro aproximaram-se de mais e foram arrastadas. Três delas saíram da água e uma senhora, com cerca de 40 anos, está desaparecida", disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Aveiro.

Carlos Isabel referiu que ainda estão a decorrer buscas para tentar encontrar a mulher desaparecida. "Tenho uma lancha a tentar sair à barra, porque está um mau tempo tremendo, e temos policia apeada no local, com viaturas todo-o-terreno", adiantou.

A previsão de agitação marítima levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso vermelho, a partir do meio da tarde e até à meia-noite, sete distritos do litoral - Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

No país há ainda vários avisos laranja e amarelos em vários distritos e algumas zonas das regiões autónomas, devido a agitação marítima, vento e chuva.