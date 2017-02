Vento levantou cobertura das piscinas municipais

DELFIM MACHADO Hoje às 13:03, atualizado às 13:08 Facebook

O mau tempo que se fez sentir durante a madrugada obrigou ao cancelamento das aulas marcadas para esta sexta-feira nas piscinas municipais de Guimarães.

O pavilhão situado na zona da cidade desportiva ficou com a cobertura de cobre parcialmente removida, o que obrigou a trabalhos de substituição da placa do teto e, por precaução, as aulas de natação foram canceladas.

A cobertura foi removida pelo forte vento que se debateu sobre o pavilhão durante a madrugada e, apesar de se tratar de um edifício novo, a força da natureza foi tão grande que conseguiu arrancar a placa de cobre que cobria o pavilhão. A estrutura do mesmo, em betão, ficou intacta.

Durante toda a manhã, elementos da cooperativa municipal Tempo Livre e da Proteção Civil da Câmara de Guimarães estiveram no local a proceder aos trabalhos de substituição da cobertura. O objetivo é que as aulas retomem com normalidade na segunda-feira.