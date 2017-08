Casal francês resgatado pela GNR no Trilho da Calcedónia

Joaquim Gomes Hoje às 21:12 Facebook

Um casal francês sexagenário foi resgatado, ao fim da tarde desta quarta-feira, no Trilho da Calcedónia, em Terras de Bouro, após várias buscas da GNR.

Em declarações prestadas ao JN, no próprio local, ambos os turistas, que se encontram hospedados num hotel de Braga, revelaram "ter andado à deriva pelo trilho: lemos que tinha grau de dificuldade média, mas afinal para nós é de dificuldade elevada".

Militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e dos Postos Territoriais da GNR de Terras do Bouro e da Vila do Gerês deram com o casal perdido, depois de ambos terem concluído que não conseguiam acabar o trilho e entraram logo em contacto com o Museu de Vilarinho das Furnas, que por sua vez avisou a GNR.

No final, ambos respiravam de alívio e depois de se certificar estarem de boa saúde, os militares da Guarda Nacional Republicana transportaram-nos até ao local onde tinham deixado o carro antes de iniciarem o Trilho da Calcedónia, que é o mais curto de todos aqueles que fazem parte da série de percursos "Na senda dos trilhos de Miguel Torga".

O casal de sexagenários, que reside em Paris, não se despediu sem agradecer a ajuda dos militares da GNR.