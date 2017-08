Rapaz de 12 anos gravemente ferido em queda nas Cascatas do Tahiti

Joaquim Gomes Hoje às 19:22 Facebook

Um rapaz de 12 anos feriu-se gravemente devido a uma queda de cerca de seis metros, ocorrida na tarde desta terça-feira, nas Cascatas do Tahiti, no Gerês, estando internado no Hospital de Braga após ter sido retirado pelo GIPS da GNR e Bombeiros de Terras de Bouro.

O rapaz, que escorregou subitamente, numa das quedas de água mais altas de Fecha de Barjas, mais conhecidas por Cascatas do Tahiti, sofreu não só diversas escoriações, que eram naturalmente visíveis, como principalmente vários ferimentos internos na zona das costelas, suspeitando-se de eventuais hemorragias, segundo soube o JN de fontes locais.

Por isso, a vítima, de férias e filho de emigrantes em França, com os quais estava no Gerês, foi transportada num helicóptero do INEM, que deslocou logo para o local a sua Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), entrando logo pela Área de Emergência do Hospital de Braga, à margem do Serviço de Urgência.

Há menos de um mês naquela mesma zona, da freguesia de Vilar da Veiga, em Terras de Bouro, um jovem escorregou e o amigo que o tentou ajudar ficou ainda mais ferido e sofreu perfuração de uma costela.