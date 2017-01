Casal troca prendas de casamento por comida

JOÃO PEDRO CAMPOS Hoje às 15:42 Facebook

Filipe e Cindy pediram aos convidadosque doassem antes bens alimentares a instituições

Um casal de Cantanhede mas emigrado na Suíça decidiu avançar para uma iniciativa diferente no casamento, que se realizou em novembro: em vez de receber prendas, Filipe Cravo e Cindy Tabanez pediram aos convidados para doarem bens alimentares, que foram entregues a associações de Coimbra e Cantanhede. A entrega decorreu na última vinda do casal a Portugal, no Natal.

No total, Filipe e Cindy conseguiram juntar cerca de 1,2 toneladas de comida, tendo ainda juntado artigos de higiene. "A ideia surgiu do nada. Simplesmente, pensámos que podíamos fazer algo diferente e solidário, e aí surgiu a hipótese da recolha de alimentos, ou indiretamente utilizando parte da prenda monetária para aquisição de bens alimentares. Desta forma, conseguimos envolver todos os convidados", explica o casal ao JN. A ajuda foi entregue ao Banco Alimentar de Coimbra e à Colmeia-Banco de Recursos de Cantanhede.

Filipe e Cindy vivem na Suíça desde 2015 e sempre se habituaram a participar em campanhas de ajuda alimentar. O casamento foi, para o jovem casal, uma oportunidade para se associar a uma manifestação de solidariedade. "Fazíamos doações nos supermercados em Portugal, através do Banco Alimentar, algumas campanhas online e doação de bens aos bombeiros de Cantanhede, no verão 2016", descrevem.

Além dos bens recolhidos, o casal usou também alguns dos presentes monetários para a ajuda, bem como o valor que estava previsto pagar ao grupo coral que atuou na cerimónia. "Do nada, e com uma simplicidade e pureza no olhar, conhecemos a Cindy Tabanez e o Filipe Cravo. A sua riqueza e felicidade estava no poder minimizar a alguém um pouco da sua fome. Há realmente pessoas fantásticas", expressou a delegação de Coimbra do Banco Alimentar contra a Fome.v

v Solidária, a ideia de Filipe Cravo e Cindy Tabanez não é original. Tornou-se até numa espécie de moda entre casais com maiores meios financeiros, tendo sido o mais mediático o caso de Jorge Mendes. No verão passado, o agente da FIFA e a mulher sugeriram aos seus 300 convidados que, em vez de presentes pessoais, fizessem doações a três instituições do Grande Porto: ala pediátrica do IPO-Porto, Casa do Caminho e à Obra de Nossa Senhora das Candeias. O empresário casou-se em agosto do ano passado com Sandra Mendes. O casamento aconteceu na igreja de S. João Batista, na Foz do Douro, e a boda foi nos jardins da Fundação de Serralves, no Porto.