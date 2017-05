Homem desaparecido na Figueira da Foz desde quinta-feira

Hoje às 13:13, atualizado às 13:14 Facebook

Um homem de 47 anos está desaparecido desde quinta-feira no concelho da Figueira da Foz. Cerca de 20 operacionais estão envolvidos nas buscas.

Residente na povoação de Ribas, freguesia de Moinhos da Gândara, o homem foi dado como desaparecido pela família, que alertou a GNR de Quiaios, no mesmo concelho, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

Iniciadas na tarde de quinta-feira, as buscas foram interrompidas ao cair da noite e retomadas na manhã desta sexta-feira, com a participação de 17 militares da GNR, dois deles integrando duas equipas cinotécnicas (homem e cão), segundo uma fonte da Brigada Territorial de Coimbra da Guarda Republicana.

Às 10 horas, as buscas foram reforçadas com uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, com três elementos, aos quais deverá juntar-se também uma equipa dos Bombeiros Municipais da cidade, disse, por sua vez, a fonte do CDOS de Coimbra.

Não foram indicadas as circunstâncias do desaparecimento.