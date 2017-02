Porto da Nazaré isolado devido a bomba recolhida por embarcação

CARLOS VARELA com Lusa Hoje às 14:27, atualizado às 15:05 Facebook

Uma bomba com um poder explosivo correspondente a 600 quilos de TNT foi recolhida do fundo do mar por pescadores que procediam à pesca por arrastão

O engenho explosivo parece ser uma bomba normalmente largada por aviões e há possibilidade de ter origem na Segunda Guerra Mundial. A bomba só foi detetada pelos pescadores quando a rede, puxada por um guincho, abriu no convés da embarcação, a "Mar Salgado", segundo o Estado-Maior da Armada adiantou ao JN.

As características da bomba foram identificadas pela Marinha como tendo uma carga de 206 quilos de H6, um explosivo militar correspondente no caso a 600 quilos de TNT.

Para o porto da Nazaré está a deslocar-se uma equipa de mergulhadores da Armada, que irão proceder ao rebentamento da bomba numa área segura. O porto "foi isolado, com um perímetro de segurança de cerca de 300 metros", revelou o capitão do Porto da Nazaré, Lourenço Gorricho.

Em causa está "o elevado grau de corrosão" da bomba, que será durante a próxima hora avaliada por uma equipa de inativação de explosivos da Marinha Portuguesa, para "decidir o que irá ser feito". A solução poderá passar "pela deflagração do engenho no mar, a uma profundidade superior a 20 metros", indicou o responsável.

Ainda segundo o comandante, a bomba terá sido recolhida na rede da embarcação depois das 9 horas, tendo o primeiro alerta sido dado às 9.20 horas. A bomba encontra-se no porto desde as 10 horas.