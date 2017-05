Queda de arriba faz um ferido nas Azenhas do Mar

JN Hoje às 21:28 Facebook

Um homem de 46 anos caiu numa arriba aquando percorria um trilho junto ao miradouro das Azenhas do Mar, no concelho de Sintra, sendo necessário destacar um meio aéreo para resgatar a vítima.

O homem estava a descer por um trilho junto ao miradouro das Azenhas do Mar e caiu da arriba, tendo as autoridades recebido o alerta ás 18.35 horas, indicou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Pelas 21 horas, a vítima, com possível fratura num dos membros inferiores, ainda se encontrava no local, tendo sido destacado um meio aéreo para o seu resgate da arriba.

No local estão elementos dos bombeiros de Colares e da Polícia Marítima.