Fuga química em lavandaria de Vialonga causa sete feridos

Cláudia Luís e Carlos Vieira Hoje às 14:14, atualizado às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fuga de vapores químicos numa lavandaria industrial de Vialonga, Vila Franca de Xira, causou sete feridos, esta quarta-feira.

Inicialmente, a SIC Notícias avançou a ocorrência de uma explosão, mas o JN confirmou junto do presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, José Gomes, que ocorreu uma avaria numa máquina de lavar roupa, libertando vapores tóxicos, e que uma falha no sistema de ventilação acabou por causar a intoxicação de várias pessoas.

O mesmo responsável afirmou de entre seis a oito pessoas foram transportadas para o hospital de Vila Franca de Xira. Fonte oficial do hospital, confirmou à Lusa que sete feridos deram entrada no hospital com irritação das vias respiratórias.

José Gomes explica também que o caso ocorreu numa lavandaria industrial de roupas hospitalares, a SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro a fuga tóxica obrigou à retirada de 80 pessoas que se encontravam no interior das instalações.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Vialonga e Vila Franca de Xira. Segundo o site da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 12 horas e que, às 14.40 horas, dez operacionais acompanhados por seis viaturas estavam no local.