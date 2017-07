Várias povoações evacuadas em Nisa

Hoje às 23:28, atualizado às 23:29 Facebook

Várias povoações do concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, foram hoje à noite evacuadas, devido à ameaça do incêndio que lavra no concelho, disse a presidente do município, Idalina Trindade.

Devido às "várias frentes de fogo", em Amieira do Tejo e Arneiro, já foram evacuadas as povoações de Vila Flor, Falagueira, Amieira do Tejo e Albarrol, indicou a presidente da câmara municipal, apontando para cerca de 100 o número de pessoas retiradas das suas casas e instaladas no pavilhão municipal de Nisa.

No concelho, continuavam hoje à noite ativas duas frentes de fogo, que mobilizavam, cerca das 23:00, 122 operacionais, com o apoio de 37 viaturas, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).