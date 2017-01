"Feira dos Rojões" anima fim de semana em Fridão

António Orlando Hoje às 20:53, atualizado às 21:41 Facebook

A freguesia de Fridão acolhe este fim de semana, a Feira dos Rojões. Há 150 quilos de carne de porco para servir, durante a iniciativa, no Centro Social de Fridão, em Amarante.

Tasquinhas, venda de produtos locais, jogos tradicionais, encontro de concertinas e música tradicional ao vivo fazem a Feira dos Rojões.

"Trata-se de uma iniciativa que vai já na 2ª edição e que surge como forma de dar um pouco de animação à freguesia, promovendo os produtos tradicionais da terra", explica Cristina Marinho, presidente de junta de Fridão, entidade que em parceria com as associações da freguesia organiza a Feira dos Rojões.

O prato de rojões com arroz ou batata a murro e grelos tem um custo de 5 euros. O comensal, se assim pretender, pode levar para casa como recordação a loiça personalizada onde degustou os rojões.

A organização conta receber mais de 1500 visitantes que ali podem acumular algumas calorias extra para combater o frio do inverno.

Os excessos podem ser combatidos numa caminhada de 10 km, agendada para as 9.30 horas deste domingo longo da Serra da Meia Via lado a lado com a Serra do Marão.