Incêndio destrói lojas e assusta moradores em Amarante

Um incêndio destruiu, esta madrugada, três lojas de comércio localizadas num prédio da Avenida General Vitorino Laranjeira, em Amarante.

As chamas provocaram ainda danos na fachada do edifício, destruindo várias vidraças dos apartamentos localizados nos pisos superiores.

O Hospital da Luz, antiga Clipóvoa, localizado no piso menos um (-1) está encerrado por causa das infiltrações de água usada pelos bombeiros no combate ao incêndio. A intervenção dos voluntários evitou que as chamas se propagassem ao resto do prédio de quatro pisos.

Não há feridos nem moradores desalojados em resultado do incêndio.

A proteção civil aguarda pela chegada da Polícia Judiciária, que irá investigar as causas que terão provocado o incêndio que deflagrou numa florista cerca das cinco horas da manhã. Os moradores foram em pijama para a rua assustados pelas sucessivas explosões.