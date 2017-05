INÊS SCHRECK E REIS PINTO, com N.M. e N.M.M. Hoje às 00:39 Facebook

Jovem de Matosinhos recebia telefonemas de madrugada com instruções. Descoberto novo caso em Gondomar.

A adolescente de Matosinhos internada esta terça-feira num hospital com golpes no corpo receberia instruções do alegado "moderador" do desafio Baleia Azul todas as noites. Entre a meia-noite e as quatro horas, um homem que dizia ter 23 anos e tinha sotaque brasileiro ligava-lhe para o telemóvel, contou a vítima à vizinha que chamou a PSP.

