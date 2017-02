CGD investigada por falsificação de contas de empresa municipal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:40 Facebook

A Caixa Geral de Depósitos recorreu ao tribunal para obrigar a Câmara Municipal de Paços de Ferreira a pagar os mais de 24 milhões de euros que emprestou à empresa municipal PFR Invest.

Mas, no final do processo, não só viu os juízes absolverem o Município, como ainda ficou a saber que será investigada pelo Ministério Público, Tribunal de Contas e Inspeção-Geral de Finanças. O banco do Estado é suspeito de ter omitido e compactuado com a "falsificação das contas" da PFR Invest referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012.

