Ilda Figueiredo é a candidata da CDU ao Porto

A economista Ilda Figueiredo será a cabeça de lista da CDU à Câmara do Porto, confirmou ao JN Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP. A candidatura será apresentada oficialmente pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, a 3 de fevereiro, no Porto.

É uma candidatura com "a preocupação de fazer convergir muitos setores da cidade", com a "ambição de ir longe" e com "a consciência da responsabilidade da CDU na cidade do Porto", explicou Jaime Toga.

O dirigente comunista antecipou que, uma vez que "o PS abdica de uma candidatura, há muitas pessoas que podem procurar na CDU uma alternativa na Câmara do Porto". Sobre Ilda Figueiredo, destacou a "experiência no funcionamento autárquico", mas também o elevado desempenho noutras funções nacionais e internacionais o que dá "garantias de poder assegurar com êxito as maiores responsabilidades na Câmara".

A candidatura de Ilda Figueiredo marca o regresso da histórica comunista às lides autárquicas portuenses depois de vários mandatos como deputada, eurodeputada e, mais recentemente, uma vereação em Viana do Castelo, onde concorreu nas últimas eleições autárquicas. Ilda Figueiredo foi também vereadora das câmaras de Porto e de Gaia nos anos 80 e 90.

A apresentação oficial da candidatura será a 3 de fevereiro com a presença do Secretário Geral do PCP, Jerónimo de Sousa. "Será a primeira candidatura a ser apresentada pela CDU, o que representa o sinal da importância desta candidatura e da cidade do Porto para a CDU", afirmou Jaime Toga