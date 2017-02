Mau tempo apagou semáforos e provocou aluimento de terras no Porto

Hoje às 18:12 Facebook

A Rua do Comércio, no Porto, foi esta terça-feira encerrada ao trânsito entre a marginal e a Rua da Bolsa devido a um aluimento de terras que abriu um buraco na via.

"A Câmara do Porto isolou o local e encontra-se a trabalhar no sentido de regularizar o mais rapidamente possível a situação", adiantou.

Devido à forte trovoada que se registou ao final desta manhã, a autarquia alerta que um "número considerável" de semáforos e ligações ao Centro de Gestão Integrada foram desativados, depois de terem disparado disjuntores de segurança.

Estas situações estão a ser acompanhadas e espera-se a sua resolução nas próximas horas, referiu.