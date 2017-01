Porto nomeado para melhor destino europeu 2017

Hoje às 11:45 Facebook

O Porto foi nomeado para os prémios European Best Destinations 2017 (melhor destino europeu), num concurso cuja votação se realiza a partir desta sexta-feira e até ao dia 10 de fevereiro na Internet.

A cidade, que já venceu o título de melhor destino europeu em 2012 e 2014, surge este ano entre outras 20 na lista de "pré-selecionadas".

De acordo com informação disponível na página da Internet desta iniciativa - "European Best Destinations" -, entre as 20 cidades finalistas encontram-se, além do Porto, Viena (Áustria), Berlim (Alemanha), Atenas (Grécia), Londres (Inglaterra), Bruxelas (Bélgica), Praga (República Checa), Basileia (Suíça), Stari Grad (Croácia) e Wild Taiga (Finlândia), Sozopol (Bulgária) e Gdansk (Polónia).

A lista inclui ainda as cidades de Roterdão e Amesterdão (Holanda), Milão e Roma (Itália), Paris e Bonifacio (França), San Sebastian e Madrid (Espanha).

No seu portal de notícias, a Câmara do Porto refere que, "de forma a garantir o maior número de votos possível, a Associação de Turismo do Porto arranca hoje com uma campanha".

O objetivo é "apelar a que cada pessoa dê a cara pela cidade do Porto, chamando cada um a fazer o seu papel, já que só com o apoio de todos será possível alcançar a vitória", acrescenta a autarquia.