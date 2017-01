Gaia recebe o primeiro supermercado da Mercadona em Portugal

Hoje às 13:54 Facebook

A Mercadona já adquiriu uma parcela de terreno em Vila Nova de Gaia, anunciou, esta segunda-feira, a cadeia de distribuição espanhola, que vai abrir quatro estabelecimentos em Portugal, durante 2019.

De acordo com um comunicado da empresa, o espaço adquirido em Canidelo, no concelho de Gaia, contará com uma área de vendas de 1.800 metros quadrados, com uma capacidade de estacionamento para 180 veículos.

"Trata-se de uma marca de grande prestígio que escolhe Vila Nova de Gaia para a primeira localização de uma loja sua, numa lógica de expansão progressiva e que demonstra o interesse económico da cidade, mas contribui também para a criação de emprego no concelho e de uma oferta comercial mais moderna e atrativa", disse o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, citado pela empresa espanhola.

Os quatro supermercados previstos para 2019 em Portugal fazem parte da estratégia de internacionalização da Mercadona. A empresa espanhola tem prevista a criação de 200 postos de trabalho, num investimento de 25 milhões de euros.

Só em Espanha, a Mercadona tem 1616 supermercados com mais de 76 mil trabalhadores fixos.