Mais de 100 árvores caíram em Arcos de Valdevez

O mau tempo que se fez sentir na madrugada desta sexta-feira deitou abaixo mais de cem árvores e postes, em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo.

A partir das três horas, o telefone do quartel dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez não parou de tocar a dar conta de dezenas de incidentes.

"Na madrugada, tivemos praticamente as principais vias do concelho obstruídas e, até às oito horas, já tínhamos feito o corte de mais de 100 árvores", contou o comandante dos bombeiros, Filipe Guimarães, acrescentando que só em três quilómetros da estrada, nove árvores foram cortadas.

Por volta das quatro horas, na freguesia de Carralcova, uma árvore tombou e derrubou um poste de eletricidade que se incendiou. No lugar de Vilar, freguesia de S. Jorge, as ornamentações e arcos da festa da Senhora da Luz também caíram. No IC28, principal via de acesso a Arcos de Valdevez, o ramo de uma árvore também caiu na via, mas não interrompeu o trânsito. Na freguesia de Sá, uma árvore de grande porte tombou por cima de um automóvel e um trator.

Na freguesia de Gondoriz, uma das viaturas dos Bombeiros ficou danificada ao ser atingida pela chapa de um barracão que voou devido ao vento forte. "O motorista ainda se apercebeu que a chapas vinham pelo ar e tentou desviar a viatura, mas acabou por pisar uma, acabando por furar o tanque do combustível e o veículo teve que ser rebocado", contou.

"Por volta das quatro horas, quase todas as estradas nacionais do concelho estavam todas obstruídas. Agora ainda é possível que haja estradas municipais tapadas, mas as estradas nacionais já estão todas circuláveis", disse Filipe Guimarães.

A partir das oito horas, os bombeiros começaram a ser auxiliados pelas equipas da Câmara Municipal, depois de o comandante ter pedido o apoio de cantoneiros, sapadores florestais e jardineiros municipais para se proceder à remoção das árvores. "Estas equipas devem ter trabalho para muitos dias (...) há muitos estragos por todo o concelho", concluiu o comandante.