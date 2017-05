Igreja em Caminha assaltada e profanada

Hoje às 01:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A igreja de Arga de Cima, em Caminha, foi assaltada e profanada, informou este domingo o pároco, adiantando que foram roubados a caixa da chave do sacrário em prata e a sagrada custódia da paróquia.

Em comunicado, o padre Paulo Emanuel Martins Dias revelou que o assalto terá ocorrido no sábado, mas os paroquianos foram confrontados com o sucedido no domingo de manhã quando se deslocaram à igreja para preparar o andor de Nossa Senhora de Fátima para uma procissão.

"Chegaram lá e a porta da igreja estava fechada, mas não tinha o canhão da fechadura. Os ladrões estouraram a fechadura, entraram na igreja, e quando foram embora, fecharam a porta novamente, parecendo, ao longe, que nada tinha acontecido", explicou o pároco que adiantou que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, em colaboração com a GNR.

O pároco adiantou que, na sacristia, "arrombaram o armário onde estavam guardadas as alfaias litúrgicas" e "roubaram o cálice e a patena, e só não levaram o cálice de Frei Bartolomeu dos Mártires porque se encontra em Braga para recuperação".

Foi ainda levada "a sagrada custódia da paróquia que se encontrava escondida no armário, o turíbulo e a respetiva naveta e furtaram as âmbulas dos santos óleos".

O padre disse que "a sacristia foi toda remexida, bem como a tribuna, o coro da igreja e até no sacrário do altar da Senhora do Rosário, que também tinha a chave guardada na sacristia".

"Com uma escada abriram o forro do teto da sacristia a ver se havia alguma coisa escondida. Não levaram a cruz paroquial, nem qualquer imagem sacra", adiantou.