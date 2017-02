Quedas de árvores, danos em carros e telhados em Montalegre

Hoje às 10:53, atualizado às 11:09 Facebook

O vento forte originou várias quedas de árvores no concelho de Montalegre, que provocaram danos em dois carros e em telhados de dois armazéns na zona industrial e numa casa.

David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre e responsável pela Proteção Civil Municipal, disse à agência Lusa que o mau tempo que se fez sentir durante a noite, nomeadamente o vento forte, provocou danos nas montras e telhados de dois armazéns, instalados da zona industrial daquele concelho.

O responsável referiu que o mau tempo provocou ainda estragos no telhado "de, pelo menos, uma casa".

Também na Estrada Nacional 103 (EN103), junto a Pisões, a queda de uma árvore provocou estragos em dois carros que estavam estacionados.

No total, segundo David Teixeira, há o registo de "mais de 15 árvores caídas" desde as quatro horas até esta manhã, em todo o concelho.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real (CDOS), nas últimas 24 horas verificaram-se perto de meia centena de ocorrências relacionadas com o mau tempo, um pouco por todo o distrito, a maior parte das quais têm a ver com quedas de árvores ou de ramos para a via pública.

Os distritos da região norte - Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança - estão hoje com aviso laranja, o segundo mais grave, decretado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.

Alguns avisos laranja prolongam-se até às seis horas de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120 quilómetros por hora.

À exceção dos distritos de Santarém e Évora, todos os restantes estão com aviso amarelo por causa do vento e da chuva e nos distritos do litoral a preocupação é maior por causa da forte ondulação.