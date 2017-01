2016 foi o ano mais quente de sempre

JN Hoje às 18:59, atualizado às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O último ano foi mais quente de sempre desde a temperatura do planeta começou a ser registada em 1880, revelam dois estudos independentes. O recorde é batido há três anos consecutivos.

"2015 foi o ano mais quente registado até agora, mas 2016 bateu esse valor por cerca de 0,1-0,12 graus Celsius, o que pode não parece muito, mas no que concerne a variações anuais de temperaturas é na verdade uma grande mudança", disse à BBC Gavin Schimdt, da NASA.

Comparando a temperatura de 2016 com a média do século XX, a diferença é 0,99 graus Celsius, revela a NASA em comunicado. Esta é a continuação da tendência de aumento da temperatura, revelam os investigadores do Instituto Goddard para Estudos do Espaço, na NASA.

Segundo os cientistas, a principal causa deste aumento de temperatura é a emissão de gases poluentes com origem na atividade humana. O estudo salienta ainda que o ritmo do aquecimento global aumentou nos últimos 35 anos.

A evolução das temperaturas desde 1880 comparada com a média do séc XX:

Num outro estudo, da Administração Nacional para os Oceanos e a Atmosfera (NOOA), refere-se que a temperatura média de 2016 foi de 13,9 graus Celsius, 0,94 graus acima da média do século XX.

Apesar das diferenças na medição, a tendência revelada é a mesma do estudo elaborado pela NASA. A NOOA salienta que no século XXI o recorde de temperatura foi já batido por cinco vezes: 2005, 2010, 2014, 2015 e 2016.