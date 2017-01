"A irracionalidade e a intolerância" estão de volta, diz Guterres

LPC Hoje às 18:48, atualizado às 18:51 Facebook

A propósito do dia em que se assinala a memória do Holocausto, António Guterres divulgou uma mensagem em vídeo em que alerta para o "crescimento do extremismo, xenofobia, racismo e do ódio anti-islâmico", garantindo que o "a irracionalidade e a intolerância estão de volta".

A mensagem do secretário-geral das Nações Unidas deixa vários alertas, numa altura em que vários políticos com visões xenófobas estão perto de conseguir lugares de poder na Europa e Donald Trump assumiu o lugar de presidente dos EUA, com uma agenda muito restritiva no que concerne ao apoio a refugiados e à imigração.

"Seria perigosos pensar no Holocausto como o simples resultado da insanidade de um grupo de Nazis criminosos. Pelo contrário, o Holocausto foi o culminar de milénios de ódio, bodes expiatórios e discriminação contra os judeus".

Transpondo este crescimento de sentimentos extremistas para a atualidade, Guterres assinala o "preocupante crescimento" da xenofobia e racismo, para concluir: "a irracionalidade e a intolerância estão de volta".

Salientando os "valores universais da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos do Homem", Guterres instou o Mundo a não ficar indiferente ao sofrimento e a defender os mais vulneráveis.

"Depois dos horrores do século XX, não deve haver espaço para a intolerância no século XXI. Garanto-vos que enquanto Secretário-Geral das Nações Unidas vou estar na linha da frente na batalha contra o antissemitismo e todas as outras formas de ódio", garantiu.