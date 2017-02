Advogado pede a Trump que pare com o processo contra Snowden

Hoje às 14:45, atualizado às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O advogado de Edward Snowden pediu, esta terça-feira, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que suspenda o processo judicial contra aquele antigo analista da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA).

"Temos uma grande esperança de que o novo presidente dos Estados Unidos lide com esta questão de forma sensata e tome a única decisão correta: parar o processo contra Snowden, um homem que ama e sente a falta dos Estados Unidos", disse, esta terça-feira o advogado Anatoli Kucherena aos meios de comunicação russos.

Kucherena, representante legal de Snowden desde que lhe foi concedido asilo na Rússia em 2013, assegurou que - caso parasse o processo contra o seu cliente - Trump "aumentaria ainda mais a sua autoridade", uma vez que, com Barack Obama, o seu antecessor, "o caso esteve sempre no plano político".

O advogado também aproveitou para desmentir que a Rússia tenha recebido - desde que Trump chegou à Casa Branca - alguma petição de extradição de Snowden por parte da justiça norte-americana, que quer julgar o antigo analista por este ter posto em perigo a segurança nacional ao roubar e divulgar informação secreta.

Recentemente, o antigo subdiretor da CIA Michael Morell afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia dar como "presente de investidura" a Trump a extradição de Edward Snowden.

Morell dizia que a entrega de Snowden permitiria a Putin assegurar as boas relações pessoais com Trump, ao mesmo tempo que melhoraria a imagem da Rússia no mundo.

Kucherena salienta que, com as suas denúncias, Snowden contribuiu para a vitória de Trump nas eleições presidenciais, ao denunciar que "o Governo norte-americano viola gravemente os direitos humanos e está implicado em atividades ilegais".

A denúncia de Snowden "tirou pontos aos democratas", disse o advogado, nomeadamente aquelas em que dava conta que os serviços secretos espiavam não só os seus próprios cidadãos como também mandatários estrangeiros, mesmo os aliados.

Em meados de janeiro, a Rússia prorrogou por três anos a autorização de residência de Snowden, pelo que a partir de 2020 poderia ter direito a solicitar a cidadania russa, explicou Kucherena.