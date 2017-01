Antigo futebolista da formação do Nápoles morto a tiro na rua

Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Renato Di Giovanni, de 21 anos, foi morto com vários tiros, em pleno dia, numa rua dos arredores de Nápoles, Itália.

O futebolista, que chegou a ser uma das estrelas da formação da equipa napolitana, foi atingido com vários tiros e morreu na rua, em Soccavo, os arredores de Nápoles, no sul de Itália.

Renato Di Giovanni, que chegou a jogar pelo Nápoles na Liga dos Campeões Júnior, era conhecido da polícia por ligações a negócios de droga.

Neto do famoso "ultra" da claque do Nápoles, Alberto Mattera, o jovem foi abatido na rua por um homem armado, que fugiu do local numa "scooter".

Renato, que jogou pela última vez com a camisola do Nápoles em 2014, terá sido vítima da Camorra, a conhecida máfia napolitana.

Segundo os "media italianos", o número de homicídios tem vindo a aumentar na cidade de Nápoles nos últimos 12 meses.