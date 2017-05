Hoje às 12:00, atualizado às 12:01 Facebook

Um veterano da II Guerra Mundial bateu, no domingo, o recorde do Guinness ao tornar-se na pessoa mais velha a fazer queda livre.

Brysonm William Verdun Hayes lançou-se de paraquedas a mais de quatro quilómetros do chão. A proeza transformou Brysonm, um veterano inglês da II Guerra Mundial com 101 anos e 38 dias de idade, no homem mais velho do mundo a fazer queda livre.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", o veterano já era o inglês mais velho a fazer queda livre, ao realizar um salto quando atingiu o centésimo aniversário.

Acompanhado por 10 membros da sua família, o centenário bateu o recorde que pertencia a Armand Gendreau, um canadiano que em 2013 realizou um salto de queda livre com 101 anos e três dias de idade.