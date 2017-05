Canela pode ajudar numa dieta rica em gordura

Hoje às 15:21 Facebook

A canela pode diminuir o risco de danos cardiovasculares causados por uma dieta rica em gordura, ativando moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias do corpo, de acordo com um estudo, feito com ratos, divulgado este sábado.

No estudo, considerado ainda preliminar e divulgado pela Associação Americana do Coração (AAC), investigadores alimentaram ratos, durante 12 semanas, com uma dieta rica em gordura acompanhada de suplementos de canela.

No final das 12 semanas, verificaram que os ratos pesavam menos, tinham menos gordura abdominal e níveis mais saudáveis de açúcar, insulina e gordura no sangue, em comparação com outro grupo de ratos que não receberam a canela com os alimentos ricos em gordura.

Os ratos alimentados com canela apresentaram também menos moléculas envolvidas no processo de armazenamento de gordura no corpo e mais moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem o organismo dos danos do stress.

Salientando a necessidade de aprofundar os resultados, os investigadores - que vão apresentar o estudo nas jornadas científicas sobre doenças vasculares periféricas da AAC - consideram que os resultados obtidos mostram que a canela pode reduzir os efeitos de uma dieta rica em gordura.