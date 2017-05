Cão salva recém-nascido que tinha sido enterrado vivo

Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cão salvou um bebé com um mês de idade que tinha sido enterrado vivo, em Chongqing, na China. O cão fugiu de casa e foi encontrado pela dona a cavar um buraco em desespero.

Yang Jiali tinha o cão em sua casa há pouco tempo. Naquele dia, o animal fugiu e a dona saiu para procurá-lo, encontrando-o num terreno com vegetação a cavar um buraco freneticamente. Momentos depois, a dona do animal viu um bebé a chorar no buraco, enrolado num pano branco.

O bebé, com cerca de um mês, foi levado imediatamente para uma clínica local e está a recuperar. De acordo com An Yue, um dos médicos da clínica, quando o bebé chegou, tinha uma temperatura corporal baixa e o batimento cardíaco lento. "A boca estava cheia de lama", disse o médico.

O bebé foi depois transferido para um hospital, onde "não corre perigo de vida, mas precisa de recuperar", afirmou Li Feng, médico da instituição.

A polícia foi alertada e está a tentar contactar a família da criança. De acordo com a imprensa estrangeira, a polícia e os médicos acreditam que o bebé foi enterrado porque a família terá pensado que o bebé tinha morrido.