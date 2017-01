Chegada de Trump à presidência aproxima mundo do Dia do Juízo Final

Hoje às 21:39, atualizado às 21:59 Facebook

A chegada de Donald Trump à Presidência dos EUA foi o bastante para o Boletim dos Cientistas Atómicos adiantar o icónico relógio do Dia do Juízo Final ("Doomsday Clock") para dois minutos e meio antes da meia-noite.

Na publicação, divulgada esta quinta-feira, foi a primeira vez que a comissão de Ciência e Segurança divulgou uma variação temporal inferior a um minuto, apenas porque Trump só é Presidente há alguns dias, mas o suficiente para deixar a humanidade mais perto do fim.

"A decisão da comissão de mudar o relógio menos de um minuto - o que nunca tinha feito - reflete uma realidade simples: aquando da emissão deste comunicado, Donald Trump é Presidente dos EUA apenas desde há alguns dias", justificaram os autores do texto.

Durante este curto período de tempo, para além das afirmações feitas no ano passado, fez "declarações destemperadas, ignorou conselhos de peritos e fez nomeações questionáveis, que pioraram uma já má situação internacional", especificaram.

Em pano de fundo, estes cientistas destacaram a permanência do "perigo extremo", constituído pelas alterações climáticas e a guerra nuclear, e a continuada incapacidade demonstrada pelos líderes mundiais de agirem com a velocidade e a escala necessária para proteger os cidadãos.

"A probabilidade de catástrofe a nível global é muito elevado e são necessárias ações rápidas para reduzir o risco de de desastre", escreveram os autores do relatório, em 2016, da última vez que tinham adiantado o relógio.

"Em 2017, achamos que o perigo é ainda maior e a necessidade de agir é mais urgente", pode ler-se na página criada para o efeito na Internet. "O relgio faz tiquetaque, o perigo global espreita".

A colocação do relógio nos dois minutos e meio para a meia-noite é o mais próximo que esteve da hora do juízo final desde o início da década de 1980, quando as relações entre os EUA e a ex-URSS conheceram uma das suas fases mais glaciais.

Fundado em 1945 pelos cientistas da Universidade de Chicago envolvidos no designado Projeto Manhattan, que resultou na primeira bomba atómica, O Boletim dos Cientistas Atómicos criou o Relógio do Dia do Juízo Final dois anos depois.

O objetivo é sinalizar o quão perto o planeta e a humanidade estão do desastre vital.

Para facilitar a passagem da mensagem, foi decidido o recurso à imagem do apocalipse (meia-noite) e ao idioma contemporâneo da explosão nuclear (contagem decrescente para zero).