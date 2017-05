Confrontos no desfile do 1.º de Maio em Paris

Ontem às 18:26 Facebook

Confrontos entre jovens encapuzados e a polícia registaram-se esta segunda-feira à tarde em Paris, durante o desfile das comemorações do 1º de Maio, tendo, pelo menos, três polícias antimotim ficado feridos.

"Jovens mascarados e encapuzados atiraram projéteis e coquetéis molotov contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogéneo", adiantou a polícia francesa, dando conta de que, pelo menos, três polícias ficaram feridos, um deles com gravidade.

A menos de uma semana da segunda volta das eleições presidenciais em França, as comemorações do 1º de Maio em Paris estão a ficar marcadas por confrontos entre manifestantes e as forças de autoridade, tendo o desfile, liderado por quatro sindicatos, parado várias vezes.