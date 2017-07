Coreia do Norte lança míssil para o mar do Japão

Hoje às 16:33, atualizado às 17:50 Facebook

Os média japoneses estão a avançar que a Coreia do Norte disparou um míssil sobre as águas do Japão.

Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que já convocou uma reunião do Conselho Nacional de Segurança e que os militares japoneses estão a analisar o lançamento do míssil.

Em Washington, o porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, confirmou que foi detetado o lançamento de um míssil balístico a partir da Coreia do Norte. "Estamos a avaliar e teremos mais informações em breve", acrescentou.

Recorde-se que no início deste mês de julho, as autoridades de Pyongyang afirmaram que tinha sido realizado com sucesso um teste do lançamento de um míssil balístico intercontinental.

A confirmarem-se todos os lançamentos, a Coreia do Norte já realizou 14 testes de mísseis este ano.