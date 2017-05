Coreia do Norte pede fim de confronto com Seul

Hoje às 08:08 Facebook

O regime de Pyongyang pediu esta segunda-feira, na véspera das eleições presidenciais na Coreia do Sul, o fim da confrontação com Seul e a abertura de uma "nova era de reunificação":

"A confrontação com a Coreia do Norte, prolongada pelo partido conservador (sul-coreano), deve terminar, e as forças da nossa nação devem unir-se para abrir uma nova era de reunificação", de acordo com uma coluna de opinião no diário oficial norte-coreano Rodong Sinmun.

A Coreia do Sul realiza na terça-feira eleições presidenciais antecipadas. O candidato Moon Jae-in do Partido Democrático é dado como favorito.

Se Moon ganhar, vai pôr fim a uma década de governos conservadores na Coreia do Sul, período durante o qual a tensão entre Norte e Sul se agravou, na sequência do fim da era "arco-íris" liberal em 2007.

O texto publicado no Rodong culpou a "marioneta conservadora" pela "trágica" relação entre o Norte e o Sul, a qual acusa de "procurar unicamente a confrontação e a guerra".

"A relação entre o Norte e o Sul deteriorou-se paulatinamente na última década" com a associação do partido conservador sul-coreano aos Estados Unidos, escreveu o jornal.

O risco de uma guerra nuclear "cresce dia após dia" por culpa do "partido conservador", responsável por "intensificar a tensão" na região, acrescentou.

As presidenciais na Coreia do Sul têm lugar após meses de tensão na península devido aos repetidos testes de mísseis de Pyongyang -- que se receia que realize um ensaio nuclear -- e à retórica da administração norte-americana de Donald Trump que insinuou a possibilidade de efetuar ataques preventivos.

Numa outra coluna de opinião, também publicada pelo mesmo diário, Pyongyang acusa "os traidores" do grupo conservador sul-coreano de usar a questão "da segurança" relativamente ao Norte na campanha eleitoral.

Esse "barulho desonesto" visa "implantar a inimizade com a RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte)" e "justificar a política de confrontação entre compatriotas", acrescentou.

"A forma de garantir a segurança da Coreia do Sul é conseguir a paz e a reunificação", concluiu o mesmo artigo.