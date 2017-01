Ecologista Alexander Van der Bellen toma posse como Presidente da Áustria

Hoje às 11:43 Facebook

Alexander Van der Bellen tomou posse esta quinta-feira como Presidente da Áustria, no último ato da corrida eleitoral muito concorrida vencida pelo ecologista liberal, num escrutínio que foi repetido.

O candidato derrotado Norbert Hofer, populista de direita e vice-presidente do parlamento, assistiu à cerimónia.

Van der Bellen bateu por estreita margem Hofer nas primeiras eleições, a 24 de abril, mas o Tribunal Constitucional austríaco ordenou a repetição do escrutínio, na sequência da denúncia de irregularidades generalizadas do Partido da Liberdade (FPO) de Hofer.

Europeísta convicto que considerou o escrutínio decisivo para o futuro da Áustria na UE, Van der Bellen venceu a repetição das eleições a 04 de dezembro com 53,8% dos votos contra 46,2% de Norbert Hofer, de 45 anos.

"Juro respeitar fielmente a Constituição e todas as leis da República e cumprir o meu dever de alma e consciência", declarou o antigo dirigente dos Verdes austríacos, de 73 anos, durante a cerimónia no parlamento.

Apesar de ser um cargo essencialmente protocolar, a eleição atraiu a atenção da Europa, no contexto da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e do 'Brexit', saída do Reino Unido da UE.