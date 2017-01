Eles apaixonaram-se durante a Guerra do Iraque

JN Hoje às 00:57 Facebook

Um soldado iraquiano e um tradutor do Exército dos Estados Unidos da América apaixonaram-se durante a Guerra do Iraque e atualmente vivem juntos.

Nayyef Hrebid inscreveu-se para ser tradutor do Exército norte-americano, em 2003, durante a Guerra do Iraque, porque não conseguia arranjar trabalho.

O tradutor nunca imaginou que se ia apaixonar no Iraque, mas foi o que aconteceu quando teve um encontro casual com Btoo Allami, um soldado iraquiano, no qual trocaram olhares, mas não tiveram coragem de conversar.

Hrebid e Allami conheceram-se verdadeiramente durante uma missão, porque um dia depois das patrulhas o soldado convidou o tradutor para jantar juntamente com outros elementos do exército. A partir daquele momento conversaram noite após noite e o amor cresceu.

Entretanto, os homens confessaram o que sentiam um pelo outro e o relacionamento tornou-se mais sério.

No Iraque as relações entre pessoas do mesmo género são um tabu e o facto de serem homossexuais colocava-os em perigo de vida.

Em 2007, Hrebid e Allami foram destacados para uma missão em Diwaniyah, no sul do Iraque, e tiveram a sorte de estar na mesma cidade, mas o relacionamento teve de ser mantido em segredo.

De acordo com a BBC, em 2009, o tradutor conseguiu asilo em Seattle, nos Estados Unidos, porque o envolvimento com o Exército norte-americano estava a colocá-lo em risco. Contudo, o namorado teve de permanecer no Iraque.

Posteriormente, o soldado fugiu para o Líbano e fez inúmeros pedidos com o objetivo de ser receber asilo como refugiado. No entanto, só conseguiu autorização para viajar para o Canadá em 2013.

Hrebid e Allami casaram-se em 2014, no Canadá, e em 2015 fizeram outra cerimónia matrimonial nos Estados Unidos. Nesse ano, o soldado conseguiu um visto que lhe permitiu viver nos Estados Unidos.

Atualmente o casal vive em Seattle, nos EUA. "Agora eu posso pegar na mão de Allami quando ando na rua" afirmou Hrebid à BBC. "Antes vivíamos sem esperança, mas agora somos uma família. Eu estou a viver um sonho. Eu sou livre", complementou Allami.

Hrebid lutou e reencontrou-se com Allami, uma história de amor que deu origem ao documentário "Out of Iraq", que foi lançado no último ano.