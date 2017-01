Francesa mordida por crocodilo enquanto tirava uma selfie

Ontem às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma turista francesa foi atacada por um crocodilo, no Parque Nacional da Tailândia, enquanto tentava tirar uma "selfie" com o réptil.

De acordo com o "Bangkok Post", Muriel Benetulier, de 48 anos, estava, no último domingo, a visitar o Kho Yai National Park, em Banguecoque, juntamente com o marido, quando viu um crocodilo e saiu do percurso estabelecido para tirar uma fotografia com o animal.

Benetulier aproximou-se do crocodilo e baixou-se para tirar uma "selfie" com ele, mas quando se levantou tropeçou e acordou o réptil.

Foi mordida pelo animal e ficou com uma ferida perto do joelho direito com cerca de dez centímetros de comprimento e cinco centímetros de profundidade. Foi transportada para o hospital e encontra-se fora de perigo.

Kanchit Srinoppawan, diretor do Kho Yai National Park, revelou à imprensa tailandesa que a investigação permitiu concluir que o crocodilo não é da espécie Siamese, que está em vias de extinção, e que o réptil foi libertado, em 2008, nas instalações, sem o conhecimento dos oficiais do parque, durante o mandato de Manoj Karnpanakngarn.

Thanya Netithammakul, diretora do departamento do Parque Nacional da Tailândia, afirmou ao "Bangkok Post" que os visitantes são alertados para cumprirem as regras do parque e orientados para seguirem o percurso que está definido.

Existem placas espalhadas pelo Kho Yai National Park que avisam os turistas sobre a possível presença de crocodilos. A diretora do departamento frisou ainda que pediu às pessoas para não tirarem fotografias ou "selfies" com animais selvagens, porque isso as podia colocar em perigo.

As autoridades ainda não conseguiram capturar o crocodilo.