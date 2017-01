Homem salvo pela mochila durante tiroteio na Flórida

Hoje às 16:13, atualizado às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi por pouco que uma bala não atingiu Steve Frappier nas costas, esta sexta-feira, durante o tiroteio no aeroporto de Fort Lauderdale, Flórida, que vitimou mortalmente cinco pessoas e feriu outras oito.

"A mochila salvou a minha vida", disse o norte-americano, referindo-se ao saco que levava às costas e que tinha um laptop dentro.

Steve estava na zona de recolha de bagagem do aeroporto onde ocorreu o tiroteio quando começou a ouvir "uns barulhos que faziam lembrar foguetes". Depois, alguém gritou que havia um homem com uma arma e, passados poucos minutos, viu um homem a ser atingido na cabeça a poucos metros de si, contou à CNN.

A primeira reação foi baixar-se e ficar deitado no chão com a mochila a tapar-lhe o corpo, "como se fosse uma tartaruga com a casa às costas".

"Nessa altura, estava tudo silencioso, tudo o que ouvíamos era o som dos tiros a serem disparados", contou à estação norte-americana, acrescentando que as poucas pessoas que gritaram foram as que ficaram feridas. Aqueles a quem as balas não perfuraram o corpo mantiveram-se calados.

Foi, por pouco, o caso de Steve Frappier. Steve sentiu "uma força ligeira" a atingir-lhe as costas.

"Só mais tarde, quando fui à casa de banho para ver como estava, é que reparei que a bala tinha entrado na minha mochila e atingido o meu laptop." Uma fotografia tirada pela vítima e publicada na rede social Facebook mostra o dispositivo com um buraco de bala.

"Mais tarde, quando dei a mochila ao FBI para investigação, encontraram a bala no bolso de trás", explicou Frappier.