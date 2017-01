Menino leva irmão para a escola para não o deixar sozinho

Hoje às 15:34 Facebook

Um menino de 9 anos vai todos os dias para a escola com o irmão bebé, porque não o quer deixar sozinho em casa. Uma professora contou a história da criança nas redes sociais e publicou imagens que estão a comover o mundo.

Shyla Blasico, professora primária numa escola em Cotabato do Sul, nas Filipinas, publicou, na última quarta-feira, no Facebook, a fotografia de um menino de 9 anos, chamado Matteo Baño, que assiste às aulas com o irmão bebé sentado no colo.

A professora explicou na publicação que a mãe das crianças morreu, no último ano, por causa de uma gravidez ectópica, mais especificamente, devido a uma gestação que se desenvolveu fora da cavidade uterina.

Matteo não quer abandonar os estudos e leva o irmão, de dois anos, com ele para a escola, para não o deixar sozinho em casa.

O pai dos meninos trabalha como carpinteiro e, para além do menino e do irmão mais velho, não há quem cuide da criança.

Blasico afirmou à "ABC CBS News" que pediu alimentos para a família e revelou que está em conversações com o diretor da escola, com o objetivo de tentar arranjar uma forma de ajudar as crianças.

A docente revelou, esta sexta-feira, numa publicação no Facebook, a habitação da família de Matteo e agradeceu as ofertas e ajuda recebidas.