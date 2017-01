Mulher e rapaz resgatados são familiares de cozinheiro que sobreviveu à avalanche

Hoje às 14:37, atualizado às 16:27 Facebook

A mulher o menino que foram retirados dos escombros do hotel que ficou parcialmente destruído por uma avalanche são esposa e filho do cozinheiro que escapou ileso porque estava no carro quando a neve desabou.

Entre as 10 pessoas encontradas com vida nos escombros do hotel Rigopiano, esta sexta-feira, 43 horas após a avalanche que destruiu parcialmente o edifício, estão a mulher e o filho de Giampiero Parete, um dos dois primeiros sobreviventes da avalanche.

"Continuem por favor, a minha filha está no quarto do lado", disse a mulher de Perete, quando foi resgatada pelos bombeiros, esta sexta-feira.

"Assim que nos viram ficaram muito felizes, mas incapazes de falar. Via-se nos olhos deles que ficaram positivamente chocados por nos ver", disse o vice-sargento do Serviço de Resgate em Montanha da Guardia di Finanza, Marco Bini.

A mulher e o rapaz, que segundo o "La Repubblica" são a esposa e o filho de um dos sobreviventes, Giampero Parete, foram retirados dos escombros ao início da tarde desta sexta-feira.

