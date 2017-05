Hoje às 15:25, atualizado às 15:27 Facebook

As operações de segurança que envolvem o presidente dos EUA fascinam milhares de pessoas em todo o Mundo, não só pelo elevado secretismo, mas pelo facto de terem sempre em atenção dezenas de cenários de ataque que podem variar de um pequeno incidente, como um ataque em larga escala.

Para além todo o material envolvido numa viagem do presidente dos EUA, há um avião que acompanha Donald Trump nas deslocações mais prolongadas e que está sempre em prontidão para avançar: o Boeing E-4B (uma versão militarizada do Boeing 747-200), conhecido como o "avião do juízo final".

Ao serviço das Força Aérea dos EUA desde os anos 70 do século passado, este avião que acompanha o Air Force One em voo, está modificado para sobreviver a um forte impulso eletromagnético e pode albergar uma tripulação de 112 pessoas, incluindo o presidente, o secretário da Defesa e os líderes do Estado-Maior, revela o site "Politico".

Permite ainda ao presidente estar em contacto com todo o mundo, incluindo a frota naval de submarinos, mesmo que as comunicações terrestres sejam destruídas.

Equiparado a um Pentágono nos ares, este avião torna-se num posto de comando em caso de catástrofe ou guerra nuclear, que pode ser reabastecido por outra aeronave para ficar em voo até 35 horas em permanência.

Baseado no Nebraska, um destes aviões está em em alerta permanente, para ir ter com o presidente dos EUA em caso de necessidade. Um dos E-4B foi retirado do ativo em 2007, mas há três que permanecem no ativo.

Um outro aparelho está em regime de prontidão na Base Aérea de Andrews, perto de Washington, onde se baseiam as operações aéreas relacionadas com o presidente dos EUA.