Putin expulsa da Rússia 755 diplomatas norte-americanos

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, este domingo, a expulsão de 755 membros da diplomacia dos EUA, que deverá estar concretizada até um de setembro.

A medida do Kremlin surge depois de o Congresso norte-americano ter endurecido as sanções à Rússia, devido à sua alegada interferência nas eleições de novembro nos Estados Unidos, as suas ações na Ucrânia e na Síria, e as suas violações de direitos humanos.

A decisão de expulsar diplomatas norte-americanos já tinha sido anunciada na sexta-feira mas só agora foi revelado o número de afetados.

Segundo Putin, alterações positivas nas relações com Washington "não estão para breve".

"Esperámos muito tempo, na esperança de que a situação pudesse mudar para melhor", declarou o chefe de Estado russo, acrescentando: "Mas parece que, mesmo que a situação mude, não será para já".

Putin advertiu que a Rússia tem "um grande espetro" de possibilidades para responder ao último pacote de sanções.

"Temos muito a dizer e fazer em muitos âmbitos de cooperação bilateral [com medidas] que prejudicariam os Estados Unidos. Mas não creio que devamos fazê-lo. No dia de hoje, estou contra", afirmou o Presidente russo.

Para Putin, o lado norte-americano, "sem razão alguma, deu um passo para piorar as relações".

A Casa Branca já anunciou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, assinará o novo pacote de sanções contra a Rússia, que entre outras medidas, ameaça castigar as empresas de países terceiros que invistam na construção ou manutenção das infraestruturas russas para o transporte de hidrocarbonetos.

Caso seja aplicada, esta medida prejudicaria várias empresas da União Europeia, que participam, inclusivamente com capital acionista, em vários gasodutos que unem a Rússia com os países europeus".

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, advertiu que a UE responderá aos EUA caso a nova lei contra a Rússia afete os seus interesses.