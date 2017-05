Revelado qual o filme da Disney roubado por piratas informáticos

Hoje às 13:37, atualizado às 13:54 Facebook

O filme da Disney roubado por piratas informáticos, que pediram oum resgate à empresa para que não fosse divulgado online, é o próximo da saga "Piratas das Caraíbas".

O administrador-delegado da Disney, Bob Iger, admitiu que piratas informáticos roubaram um filme inédito do estúdio e exigem um resgate para o não divulgarem na Internet.

Bob Iger não deu detalhes sobre o filme que terá sido roubado, mas afirmou que a empresa não vai pagar aos "hackers" (piratas informáticos), que ameaçaram difundir partes do filme se não receberem o resgate.

Mas o site Deadline.com, citado pelo "The Guardian", avança que a película roubada trata-se do "Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias".

As declarações do administrador-delegado da Disney foram feitas durante uma reunião, tida em Nova Iorque com empregados da televisão do grupo, a ABC, segundo as fontes ouvidas pelo site especializado "The Hollywood Reporter".

Iger avançou que os "hackers" exigiram uma grande quantidade de dinheiro e ameaçaram, desde logo, divulgar cinco minutos do filme roubado.

Se o montante exigido não for pago, os piratas informáticos ameaçaram revelar fragmentos de 20 minutos até receberem o pagamento pretendido.

Este caso de pirataria acrescenta-se ao sofrido pela Netflix há umas semanas, com a sua série "Orange Is The New Black" (Laranja É o Novo Negro), cuja quinta temporada, que vai estrear em junho, foi revelada na internet por um pirata que exigia um pagamento para não revelar os novos episódios.