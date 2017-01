Russos nascidos a partir de 2014 nunca poderão comprar cigarros

Hoje às 13:32, atualizado às 14:35 Facebook

O Ministério da Saúde da Rússia quer proibir todas as pessoas que tenham nascido a partir de 2014 de comprar cigarros, mesmo depois de alcançarem os 18 anos, a idade legal para o fazer.

Esta medida surge integrada num plano a longo prazo que pretende erradicar o tabagismo da Rússia, um país onde um terço dos 143 milhões de habitantes fuma, diz a Organização Mundial de Saúde. A OMS avança ainda que, a cada ano, quase 400 mil russos morrem de doenças relacionadas com o consumo de tabaco.

O objetivo da mais recente proposta é limitar a venda de cigarros a qualquer pessoa que tenha nascido a partir de 2014, para toda a vida. O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, confirma que a proposta vai avançar e que deverá estar completamente em vigor em 2033.

O presidente russo, Vladimir Putin - que não fuma - lançou, em 2013, uma série de medidas contra a distribuição de tabaco. Entre elas, destaca-se a restrição da publicidade, dos pontos de venda e dos espaços para fumar. Há quatro anos, Moscovo baniu o consumo de cigarros em restaurantes e outros espaços públicos.

As medidas, postas em prática pelo Governo russo, têm sido eficazes, diz o Ministério da Saúde do país, indicando uma redução de 25% para 9% do número de fumadores com menos de 15 anos.

Mas o Kremlin quer ir mais longe. Até 2022, o Ministério da Saúde quer tornar os cigarros eletrónicos equivalentes aos comuns, aumentar as taxas aplicadas a produtos com tabaco e ampliar a lista de lugares onde é proibido fumar. A "estratégia anti-tabaco" prevê ainda que os empregados fumadores tenham de trabalhar mais horas para compensar as pausas. O preço médio de um maço de cigarros deverá também aumentar dez por cento este ano em relação a 2016.

Descontentes com esta postura do Kremlin, estão as grandes empresas de cigarros. Para "Japan Tobacco" e "Philip Morris", que dominam o mercado, as medidas descriminação o setor. Serguei Slipchenko, vice-presidente da empresa "Philip Morris International", aponta o aumento do comércio ilegal de tabaco como uma consequência negativa da adoção das medidas propostas.