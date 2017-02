Soldado dispara contra homem que tentava entrar no Louvre com faca

Hoje às 09:44, atualizado às 10:00 Facebook

Um soldado francês abriu fogo, esta sexta-feira de manhã, contra um civil que tentava entrar no centro comercial subterrâneo do museu do Louvre, Paris, com uma faca.

O homem terá tentado atacar o militar, tendo acabado por ficar gravemente ferido, informaram as autoridades francesas, citadas pelos órgãos de comunicação locais.

O ministro do Interior do país, Bruno Le Roux, advertiu, na sua conta oficial do Twitter, para um "sério incidente de segurança". A polícia não detalhou se se tratou de uma tentativa de ataque terrorista.

O museu do Louvre e o museu de Orsay foram evacuados e a circulação do metro foi limitada.