Suspenso polícia branco filmado a derrubar mulher negra e filha

Hoje às 08:34, atualizado às 08:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Um polícia branco, do Estado do Texas, foi suspenso por 10 dias depois de ter sido filmado a derrubar uma mulher negra e a filha, anunciou na segunda-feira o chefe da polícia de Fort Worth, Joel Fitzgerald.

Fitzgerald disse que o agente, identificado como William Martin, admitiu ter violado as orientações, pediu desculpa e está pronto para regressar ao serviço ativo no final da suspensão.

Acrescentou que solicitou a Martin, que vai ter formação adicional, para regressar à mesma comunidade, quando a suspensão acabar, para "reparar as relações".

O incidente ocorreu em 21 de dezembro, depois de Jacqueline Craig se ter queixado que um vizinho tentou estrangular o seu filho, de sete anos, por alegadamente este ter deitado lixo no seu quintal.

Uma das suas filhas filmou a interação entre Craig e Martin.

No vídeo, Martin questionou Craig por que razão não tinha ensinado o filho a não deitar lixo no quintal dos vizinhos e por que razão o vizinho não havia de ter posto as mãos no filho.

Uma das filhas de Craig procurou afastar a mãe do polícia, mas este derrubou as duas, prendendo-as depois com a acusação de conduta desordeira e resistência à detenção.

No relatório disciplinar submetido à Comissão do Serviço Civil afirmou-se que Martin violou a política do departamento policial, devido ao uso de força excessiva e falhas na investigação. Outras conclusões foram as de conduta negligente, descortesia e comportamento prejudicial à boa ordem.