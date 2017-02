Têm Trissomia 21 e 21 anos felizes de casamento

S.A. Hoje às 00:53 Facebook

Um casamento longo e feliz não é para todos. Mas contra algumas expectativas iniciais, um casal com Trissomia 21, residente em Essex, Inglaterra, prepara-se para celebrar 22 anos de união.

Tommy e Maryanne apaixonaram-se, casaram em julho de 1995 e já contam 21 anos de uma união feliz, que é visível na cumplicidade e expressões de afeto que demonstram mutuamente. A história deste casal, que reside em Essex, no sudeste de Inglaterra, torna-se "especial" porque ambos têm Síndrome de Down, também conhecido como Trissomia 21 - um distúrbio genético causado pela presença de um cromossoma a mais.

Os dois conheceram-se num centro para pessoas com dificuldade de aprendizagem e namoraram 18 meses mas, quando Tommy pediu Maryanne em casamento, foram alvo de muitas críticas, por parte de quem os achava incapazes de serem autónomos. Os (quase) 22 anos que têm de casamento provam o contrário.

"O meu casamento foi o melhor dia da minha vida. Fiquei em choque quando o Tommy me pediu em casamento mas nem pensei duas vezes em dizer 'sim'", contou Maryanne, 45 anos, ao jornal britânico "The Express". E acrescentou: "Amo muito o meu marido, ele é o meu melhor amigo".

Tommy, atualmente com 59 anos, e Maryanne vivem de forma autónoma, em Essex, nas proximidades de vários familiares que os auxiliam quando é necessário.

"Eles amam-se um ao outro, respeitam-se e são muito honestos", refere Linda, irmã de Maryanne, que criou uma página na rede social Facebook sobre esta história de amor, que reúne mais de oito mil seguidores.

"Quem tem filhos ou netos com Síndrome de Down ganha esperança com a história de Maryanne e Tommy", justifica. "A relação deles é tão especial porque é pura, eles não compreendem más emoções ou ódio", acrescentou.