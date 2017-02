Torre Eiffel vai ser rodeada por muro à prova de bala

Hoje às 15:12, atualizado às 15:20 Facebook

Face à ameaça terrorista que França enfrenta, Paris decidiu aumentar a segurança em redor da grande "dama de ferro" da cidade. No próximo outono, a Torre Eiffel deverá estar protegida por um muro de vidro à prova de bala.

As barreiras temporárias já instaladas no adro do mais célebre monumento parisiense vão agora tornar-se permanentes.

O muro de vidro vai ser à prova de bala e terá cerca de 2,5 metros de altura, avança o jornal francês "Le Parisien" que estima o custo da obra em 20 milhões de euros.

"É uma cerca antibalas que englobará a maior parte dos jardins da torre Eiffel", disse Bernard Gaudillère, presidente da Sociedade de Exploração da Torre Eiffel.

Vários partidos políticos mostraram preocupações quanto à possibilidade de o monumento se transformar numa fortaleza e de as medidas de segurança porem em causa os aspetos arquitetónicos da zona circundante, mas a Câmara de Paris já tranquilizou.

"Todos os trabalhos de reforço de segurança da torre Eiffel estão a ser feitos em parceria com os Arquitetos dos Edifícios de França para que seja inserida da melhor forma possível na zona", assegurou Jean-François Martins, responsável da Câmara pelo turismo da cidade.

O plano em que esta medida de segurança se inclui prevê ainda alterações na circulação pedestre à volta da torre, trabalhos de manutenção e a redução do tempo de espera para os visitantes. Deverá ser implementado na sua totalidade num prazo de 15 anos.

O projeto foi aprovado pela Câmara no último dia de janeiro, antes de a capital francesa se candidatar a anfitriã dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 e à Expo 2025.