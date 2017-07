Touro assustado com chifres em fogo morre contra poste 

Hoje às 11:39 Facebook

Durante as festas populares em Foios, perto da cidade de Valência, no passado fim de semana, um touro morreu depois de embater contra um poste. Os participantes tinham acabado de pegar fogo aos chifres do animal que tentou escapar, mas não conseguiu.

As imagens são violentas e assim que chegaram às redes sociais foram amplamente partilhadas. Na corrida de touros em Foios, Espanha, os chifres de um dos animais foi incendiado. O touro que estava preso por uma corda a uma barra de madeira tentou escapar. No vídeo pode ver-se o animal da ganadaria Salvador Domecq a correr desnorteado, na tentativa de se soltar da corda.

Passados poucos segundos bate violentamente contra a barra ficando caído no chão. De acordo com os meios locais, o touro morreu. Já durante o dia, o animal tinha sido notícia, quando investiu sobre um jovem que o tentava tourear.

Tradição marcada pela polémica

O ato de pegar fogo aos chifres do touro faz parte da tradição de várias festas em Espanha e Portugal, mas é cada vez mais contestada, sendo as redes sociais o espaço mais vezes usado para quem não apoio este tipo de eventos.

Recorde-se que já este ano, em Benavente, um grupo de populares colocou fogo nos chifres de um touro, no final de julho. O ato foi denunciado na página de Facebook do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), depois do vídeo se tornar viral na Internet.

A prática ilícita ocorreu no âmbito da Festa da Amizade, a festa popular que enche as ruas de Benavente entre 22 e 24 de junho e que tem como tradição as largadas de touros.

De acordo com o plano de festas divulgado pela Câmara Municipal de Benavente, estava programada, para as 1.30 horas de sábado, a "largada de três touros em recinto alargado". Terá sido depois dessa hora que um grupo de populares manietou um touro e, com o animal quase imobilizado e sem grande margem de defesa, lhe colocou fogo-de-artifício nos chifres,