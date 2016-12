Trump deseja bom Ano Novo a todos, até aos "inimigos"

JN Hoje às 14:56, atualizado às 15:22 Facebook

O presidente eleito dos Estados Unidos desejou bom Ano Novo a todos, numa mensagem na rede social Twitter. "Até aos meus muitos inimigos", escreveu.

"Feliz Ano Novo para todos, incluindo aos meus muitos inimigos e aqueles que me enfrentaram e perderam tão duramente que nem sabem o que fazer", lê-se na mensagem divulgada na página oficial de Donald Trump no Twitter, este sábado. O futuro presidente dos Estados Unidos termina a mensagem com a palavra "amor".

O ano que agora termina fica marcado pela eleição do multimilionário para suceder a Barack Obama na Casa Branca, apesar de a adversária democrata Hillary Clinton ter tido mais 2,9 milhões de votos do que Donald Trump.

Trump vai passar a passagem de ano de 2016 para 2017 na sua propriedade Mar-a-Lago Club em Palm Beach, no estado norte-americano da Florida, numa festa privada com centenas de convidados, incluindo o ator Sylvester Stallone.

No próximo dia 20 de janeiro, Trump vai ser empossado como 45.º presidente dos Estados Unidos.